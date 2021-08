Nils Politt nieuwe leider in Deutschland Tour na zege in Erlangen

Nils Politt is de nieuwe leider in de Deutschland Tour. De Duitser van BORA-hansgrohe reed in de slotfase van de derde etappe weg en kwam met enkele seconden voorsprong op het peloton over de finish.



Regen teisterde de derde etappe in de Deutschland Tour, maar dat weerhield vier renners er niet van om al vroeg op avontuur te gaan. Terwijl het peloton het kruit droog hield tot de laatste kilometers, reden Abraham Stockman, Bert De Backer, Julian Lino en Henri Uhlig drie minuten weg van het peloton.

Even mochten zij dromen van de ritzege, want met nog twintig kilometer te gaan hadden zij nog altijd een voorsprong van twee minuten. Door de heuvels in het laatste wedstrijduur verdween hun voorsprong echter als sneeuw voor de zon en werden ze op negen kilometer van de streep weer ingerekend.

Politt en Teuns slaan gat na bonificatiesprint

Een sprint leek daarna in de maak, tot Nils Politt en Dylan Teuns na de laatste bonificatiesprint op acht kilometer van de finish een gat sloegen. De Duitser en de Belg trokken daarna stevig door en maakten ineens goede kans op de zege. Toen de voorsprong groot genoeg was, ontdeed Politt zich van Teuns.

De laatste twee kilometer hield Politt knap stand. Met meer dan tien seconden voorsprong kwam hij in Erlangen over de meet om zo een dubbelslag te slaan. Ook Teuns wist het peloton nog nipt af te houden. Hij eindigde als tweede. Andre Greipel won de sprint van het peloton.