Nils Lau Broge sprint naar winst in Tour of Hellas, opnieuw grote val aan de finish

Nils Lau Broge heeft de vierde etappe in de Tour of Hellas gewonnen. De renner van BHS-PL Beton Bronholm beschikte over de snelste sprint, die ontsiert werd door een massale val. Aaron Gate is nog steeds leider in het algemeen klassement.

Het venijn van de vierde etappe zat niet in de staart, maar in de start. Eerst was het zo’n drie kilometer opwarmen, maar daarna ging het bijna zeven kilometer lang aan 8,2% omhoog. Aansluitend glooide het nog wat door naar Tsjouka, waar het hoogste punt van de dag bereikt werd: 933 meter.

De ontsnapping van de dag in de van de Tour of Hellas ontstond op die beklimming en bestond uit Alessandro Monaco (Giotti Victoria-Savini Due), Maximilian Stedam (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Mads Rahbek (BHS-PL Beton Bornholm), Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex) en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA). Het vijftal kreeg een kleine voorsprong van het peloton, ze reden zo’n drie minuten voor het peloton uit.

Vlucht van de dag strand op vier kilometer van de streep

De afgelopen drie etappes werd er telkens gesprint (al dan niet in een uitgedund peloton of kleinere groep) voor de winst in Griekenland, ook vandaag leek dit het scenario te worden. In het peloton werd het tempo ondertussen verzorgd door Trek-Segafredo en Human Powered Health, die snelle mannen Matteo Moschetti en Kristian Aasvold in hun gelederen hadden. Het gat van de vijf koplopers werd zodoende kleiner en kleiner. Monaco en Rahbek probeerden nog even tegen te sputteren door opnieuw aan te vallen, maar hun poging strandde op vier kilometer van de streep.

Andermaal zware valpartij in de slotfase

Opnieuw sprinten voor de zege dus. De finish in Larisa was biljartvlak, wat zorgde voor een snelle sprint. In die sprint leek de overwinning aanvankelijk naar Moschetti te gaan, maar de Italiaan van Trek-Segafredo viel stil. Het was de Deen Broge die naar de overwinning reed, meteen ook zijn eerste profzege. De tweede plaats ging naar Attlio Viviani, David Gonzalez Lopez werd derde.

Nadat er gisteren gevallen werd in een bocht in de laatste kilometer, werd er nu massaal gevallen aan de finish. Een renner die redelijk vooraan in het peloton reed ging onderuit, waarna er tientallen renners mee tegen de grond gingen.

Stage 4️⃣

Top 3

🥇Nils Lau Broge Bhs Pl Beton Borrnholm

🥈Attlio Viviani @bingoalpauwels

🥉David Gonzalez Lopez @CajaRural_RGA#TourOfHellas #TOH pic.twitter.com/pKwLOfQPRb — ΔΕΗ International Tour of Hellas (@tourofhellas) April 30, 2022