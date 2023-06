Nils Eekhoff zat helemaal stuk: “Als ik zo diep ga, kunnen er weinig harder”

Nils Eekhoff moest woensdagvond heel diep gaan in Heinkenszand om de proloogzege in de ZLM Tour binnen te halen. Na afloop lag de Nederlander ruim vijf minuten gestrekt op het asfalt. “Als ik zo diep ga, denk ik dat er weinig mensen harder kunnen”, zegt hij na afloop.

“Ik heb echt alles gegeven”, pufte hij nog een beetje duizelig na. “Vandaag was mijn kans, omdat we de komende dagen gaan sprinten met Sam Welsford. Dus deze had ik zeker omcirkeld, ja.”

Uiteindelijk kwam er niemand meer aan de tijd van de Noord-Hollander. Ploegmaat Alex Edmondson en Olav Kooij kwamen een seconde tekort.

