Ook Sep Vanmarcke niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad

Sep Vanmarcke zal niet aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad vandaag. De renner heeft een verkoudheid opgelopen, dat laat zijn ploeg weten via Twitter. Eerder werd ook al bekend dat Tim Wellens moet afhaken voor de voorjaarsklassieker.

“Nadat hij deze nacht last kreeg van zijn keel en zich niet 100% goed voelde deze ochtend hebben Sep en het medisch team besloten dat het beter is om te focussen op herstel. Zo brengen we zijn koersen in de toekomst niet in gevaar”, aldus Israel-Premier Tech.

Vanmarcke gaf eerder deze week al in een interview met WielerFlits aan dat hij met een trainingsachterstand uit de winter kampt. De 33-jarige renner vertelde ons ook dat hij het niet verwachtte om meteen mee te kunnen met de beste in de Omloop Het Nieuwsblad.

De overgebleven zes renners voor Israel-Premier Tech zijn Tom Van Asbroeck, Guillaume Boivin, Simon Clarke, Corbin Strong, Hugo Houle en Jenthe Biermans. De Omloop Het Nieuwsblad gaat 11.15 uur van start in Gent.

Unfortunately, @SepVanmarcke won’t take the start at @OmloopHNB today due to a common cold.

After developing a sore throat over night and not feeling 100 % this morning, Sep and the IPT medical team have decided it’s better to focus on recovery to not jeopardize future races.

