Tim Wellens haakt af voor Omloop Het Nieuwsblad door ziekte

Tim Wellens zal niet aan de start komen van de Omloop Het Nieuwsblad vandaag, dat heeft zijn ploeg laten weten via Twitter. “Wellens is ziek geworden in de nacht. Hij had problemen met zijn maag”, aldus Lotto Soudal.

Na zijn sterke prestaties in de maand februari was de Belgische renner een van de favorieten voor de zege. Wellens won onder meer de Trofeo Serra de Tramuntana en een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De 30-jarige coureur werd ook tweede in dat algemeen klassement. Een flinke aderlating dus voor de ploeg van manager John Lelangue.

Lotto Soudal laat ook nog weten dat de regels van de UCI niet toelaten om Wellens te vervangen met een andere renner. Hierdoor komt de Belgische ploeg met slechts zes renners aan de start. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Harrison Sweeney zijn de overgebleven renners in het kamp van Lotto Soudal.

