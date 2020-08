Nils Eekhoff na zilver op NK: “Echt een slijtageslag geweest” zondag 23 augustus 2020 om 18:33

Nils Eekhoff heeft zijn eerste Nederlands kampioenschap bij de profs opgeluisterd met een zilveren medaille. Achter winnaar Mathieu van der Poel bleek hij de best of the rest. “Zwaar”, typeert hij het NK na afloop tegen WielerFlits. “Ik denk dat het voor iedereen een slopende wedstrijd is geweest en ook voor mij.”

“Het is echt een slijtageslag geweest”, legt Eekhoff, die als eenling koerste namens Team Sunweb, uit. “Ik koerste actief en heb veel meegezeten. Ik wist uiteindelijk weg te rijden met Eenkhoorn achter Van der Poel. Hier op de kasseien reed ik mijn tempo omhoog en was ik ineens weg. Daarna was het nog drie rondes volle bak naar de finish. Ik ben gesloopt.”

Eerder in de koers liet Eekhoff zich ook al aanvallend zien. “Ik wilde in de wedstrijd zitten”, zegt hij. “Na de eerste ronde had ik materiaalpech, maar het was achterin ook heel zwaar. Ik voelde me heel goed en wist op een gegeven moment alleen weg te rijden. Ik hoopte toen dat een groepje de sprong nog maakte en dat was uiteindelijk geval. Die aanval kostte wat energie, maar ik had nog zat over.”

‘Verrast door de aanval van Mathieu’

Voor de 22-jarige neoprof was een tweede plek vervolgens het hoogst haalbare, oordeelt hij. “Het is altijd achteraf kijken… Jumbo-Visma was heel goed vertegenwoordigd en ik werd verrast door de aanval van Mathieu. Toen kwam ik te ver en heb ik zitten pokeren, maar de renners van Jumbo-Visma reden het niet dicht.”

Net als Van der Poel vindt Eekhoff het NK-parcours rondom de VAM-berg niet geschikt voor een eventueel WK, waar wel aan gedacht wordt. “Het is echt te smal om hier een groot peloton over te sturen”, vindt hij. “Dat zou zonde van de koers zijn. Met een mooie aanloop kan je hier een heel mooie finish hebben, maar de hele koers hier rijden is niet mooi. Voor het NK was het redelijk te doen.”