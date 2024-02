zondag 25 februari 2024 om 18:39

Nils Eekhoff beste Nederlander op plek vijf: “Op naar Le Samyn”

Video Nils Eekhoff was de hele dag niet op de voorposten van Kuurne-Brussel-Kuurne te zien, maar mocht wel afvlaggen op een keurige vijfde plaats. Daarmee werd hij de beste Nederlander van de dag.

“Er is de hele dag flink gas gegeven. Gisteren heb ik de Omloop Het Nieuwsblad op televisie moeten volgen, maar toen was het ook de hele dag koers. Het duurde lang voor er een vlucht weg was. Toen dat eindelijk het geval was, hebben we tien kilometer wat langzamer gereden. Maar daarna ging het weer heel snel”, zei Eekhoff achteraf voor onze camera.

De renner van dsm-firmenich PostNL bleef in een mooie uitslag geloven, ook nadat Van Aert, Wellens en Lazkano al waren weggereden. “Gisteren hebben we gezien dat er nog veel kan gebeuren, als een grote groep goed samenwerkt. Dan kan je soms nog terugkomen. Bij de schitfting dacht ik zelf: shit, ik zit net te ver. Het wordt lastig om erbij te blijven, als er gaatjes gelaten worden. Maar het was ook lastig om in positie te zitten op die smalle baantjes.”

In de sprint voor de vierde plaats, na het ijzesterke leiderstrio, moest Eekhoff alleen Europees kampioen Christophe Laporte laten voorgaan. “Dat is geen schande. Laporte kwam er iets sneller uit. Zelf ben ik best tevreden. Het was mijn eerste klassieker nadat ik ziek ben geworden na de AlUla Tour. Dan mag ik blij zijn met waar ik nu sta. Op naar Le Samyn.”