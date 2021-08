Nikias Arndt zegeviert in lastige rit Ronde van Polen, David Dekker zevende

Nikias Arndt heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam gezet. De ervaren Duitser van Team DSM wist in een chaotische finale zijn wiel als eerste over de finish te drukken, voor Matej Mohoric en Stefano Oldani. João Almeida wist vierde te worden in en behoudt daardoor de leiderstrui in de Poolse WorldTour-ronde.

Zes koplopers kleurden de etappe vanuit de vroege vlucht: Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Robert Power (Qhubeka NextHash), Daniel Arroyave (EF Education-Nippo), Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) en Lukasz Owsian (Poolse selectie) vonden elkaar aan de kop. Rickaert was de laatste die wist aan te sluiten. Dit in tegenstelling tot Nans Peters en Xandres Vervloesem, die terugvielen in het peloton. Datzelfde peloton gaf de vluchters ruim drie minuten voorsprong.

Jonas Rickaert kleurt de koers

Onder meer Movistar, INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious leidden de achtervolging op de kopgroep, waar nog voor de finale Power al gelost was. Op de beklimming van de Przełęcz Przegibek (6,6 km à 4,8%) bleek Rickaert samen met Owsian de beste klimmer van de kopgroep. De Pool pakte de punten, maar zakte daarna weg. Rickaert reed door en kreeg 27 kilometer voor de finish de aansluiting van Larry Warbasse (AG2R Citroën), Sean Bennett (Qhubeka NextHash) en Tomasz Marczynski (Lotto Soudal).

De vier draaiden met een voorsprong van ongeveer 40 seconden het lokale circuit op. Dat rondje van 7,3 kilometer, met daarin een klim van 2,4 km aan 3 à 4% tot de finish, werd drie keer aangedaan. In de laatste omloop werden Rickaert en co gegrepen door het peloton. Althans, de Belgische hardrijder van Alpecin-Fenix gaf zich met een ferme versnelling niet gewonnen. Toch viel op drie kilometer van de meet ook voor Rickaert het doek.

Chaotische finale

INEOS Grenadiers bepaalde in dienst van Michal Kwiatkowski het tempo op de laatste beklimming richting de finish, maar de Britse ploeg kon die inspanning niet volhouden. Het werd daardoor een chaotisch gedoe in de laatste kilometer, met een valpartij en enkele bijna-valpartijen tot gevolg. Quinten Hermans ging daarna de sprint vroeg aan, maar het was uiteindelijk Nikias Arndt die met een goede jump de ritzege wist te pakken.

Arndt bleef Matej Mohoric en Stefano Oldani nipt voor na 172,8 kilometer. Daarachter werden João Almeida en Diego Ulissi vierde en vijfde. Quinten Hermans was op de zesde plaats de beste Belg in de daguitslag. David Dekker had de finale ook overleefd, maar de sprinter van Jumbo-Visma strandde op de zevende plek.

In het algemeen klassement is Almeida nog wel de leider, maar Mohoric is hem wel tot op twee seconden genaderd. Daarachter is Diego Ulissi derde op 14 seconden van de Portugees.