Nikias Arndt na zege: “Superblij dat ik voor mijn kans mocht gaan”

Nikias Arndt was zijn ploeg Team DSM dankbaar dat hij voor zijn eigen kans mocht gaan in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. De Duitser betaalde het vertrouwen van zijn ploeg terug door in Bielsko-Biała – in een fotofinish – beslag te leggen op de dagzege.

Het was een heel zware sprint, zei Arndt naderhand. “Op de plaatselijke ronden voelde ik mij echt goed, eigenlijk de hele dag wel. Het was echter een zware en snelle finale. De ploeg bracht me in een goede positie naar de slotronde en daarvan kon ik in de sprint profiteren. De renners kwamen van links en rechts maar ik kon nog een keer aanzetten. Het was een lange, lange sprint voor me en uiteindelijk kwam Matej Mohorič nog vrij dichtbij. We wisten eerst niet wie had gewonnen, maar uiteindelijk was het net voor mij.

Ik ben superblij dat ik deze voor de ploeg kon pakken. Ze geloofden de hele dag in mij en hebben hard gewerkt om me in goede positie te brengen wat me veel energie bespaarde, wat genoeg was om te winnen. We hebben een aantal zeer goede jongens in de ploeg en ik hou van mijn ondersteunende rol, maar ik ben superblij dat ik van de ploeg voor mijn kans mocht gaan en dat ze 100% in me geloofden. Ik ben blij dat ik het voor ze kon afmaken”, aldus de Duitser.

Voor Arndt was het zijn eerste zege van het seizoen. Wel was de snelle Duitser al twee keer derde en een keer vierde in de Giro d’Italia. Hij maakte in de Ronde van Polen zijn rentree in koers na de Olympische Spelen van Tokio, waar hij aan zowel de wegkoers als de tijdrit deelnam.