Nikias Arndt kan leven met derde plaats: “De koplopers waren erg sterk”

Nikias Arndt moest in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia genoegen nemen met de derde plaats. Achter ritwinnaar Victor Campenaerts en Oscar Riesebeek sprintte de Duitser van Team DSM naar de derde plaats. “Als het droog was geweest, was de kans groter om ze terug te pakken. Alleen waren ze erg sterk”, vertelt Arndt.

“De herstart was super snel en ik was in staat om in de kopgroep te komen. Dat was al een goede zaak”, geeft de Duitse hardrijder aan. “De samenwerking was goed, maar toen de spelletjes begonnen in de finale wisten twee renners weg te rijden. Ik hoopte dat we op de laatste klimmetjes nog bij ze konden komen, maar die twee waren erg sterk. Daardoor konden we de aansluiting niet maken.”

Voor Arndt was de derde plaats het hoogst haalbare in Gorizia. “In de sprint slaagde ik erin om opnieuw een podiumplaats te behalen, dat is een mooi resultaat”, stelt hij nadat hij Simone Consonni nipt voorbleef in de sprint. Eerder deze Giro werd Chris Hamilton in de rit naar Bagno di Romagna nog tweede namens Team DSM.