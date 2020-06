Niki Terpstra verlaat ziekenhuis na zware crash

Niki Terpstra kwam afgelopen dinsdag zwaar ten val tijdens een trainingsritje, maar mag vandaag alweer het ziekenhuis verlaten. “Het herstel gaat beter dan verwacht”, zo laat zijn vrouw Ramona weten aan De Telegraaf.

Terpstra kwam ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en werd in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd. De klassiekerspecialist van Total Direct Energie liep een klaplong, een hersenschudding, enkele gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen op.

Terpstra lag aanvankelijk op de intensive care, maar werd woensdag overgebracht naar een gewone afdeling van het VU medisch centrum in Amsterdam. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal zo’n drie maanden moeten herstellen, zo verwacht Total Direct Energie.

De 36-jarige Terpstra kan nu thuis beginnen aan zijn revalidatie. Het is afwachten wanneer de Nederlander weer in actie kan komen namens zijn Franse werkgever. En of hij nog in topvorm kan deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober).

Good news on Father’s day: @NikiTerpstra leaves hospital today and can start recovery at home! We kindly ask everyone to give our Champ and his family all the rest and privacy they need the coming period. @TDE_ProCycling

— SEG Cycling (@SEGcycling) June 21, 2020