Niki Terpstra start voor de twaalfde keer in Parijs-Roubaix

Niki Terpstra gaat zondag voor de twaalfde keer van start in Parijs-Roubaix. De winnaar van 2014 is door zijn Franse ploeg TotalEnergies opgenomen in de selectie voor de najaarseditie van 2021. Terpstra eindigde ook nog twee keer als derde in de Helleklassieker.

TotalEnergies heeft een selectie met diverse klassiekerrenners opgesteld voor Parijs-Roubaix. Ook Adrien Petit, Edvald Boasson Hagen, Florian Maitre, Dries Van Gestel, Anthony Turgis en Geoffrey Soupe maken deel uit van het zevental. Boasson Hagen (vijfde in 2016) en Petit (negende in 2017) eindigden ook al eens in de top-10 van Parijs-Roubaix.

Selectie TotalEnergies voor Parijs-Roubaix 2021 (3 oktober)

Edvald Boasson Hagen

Florian Maitre

Adrien Petit

Geoffrey Soupe

Niki Terpstra

Anthony Turgis

Dries Van Gestel

Prêts à affronter l'𝐄𝐧𝐟𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐍𝐨𝐫𝐝 ! 💪

Faites monter la pression dès maintenant en envoyant vos messages d'encouragements dans les commentaires 🔥 #ParisRoubaix pic.twitter.com/6bR4Dhesq2 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) September 27, 2021