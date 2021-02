Niki Terpstra start seizoen in Ster van Bessèges

Niki Terpstra maakt woensdag zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen 2021. De Nederlandse kopman van Total Direct Energie staat aan de start van de Ster van Bessèges, die duurt tot en met zondag.

Total Direct Energie komt met een sterke selectie naar Zuid-Frankrijk. Het Franse ProTeam start onder meer met nieuwkomers Chris Lawless, Pierre Latour en Edvald Boasson Hagen. Daarnaast staan ook Adrien Petit, Geoffrey Soupe en Anthony Turgis aan het vertrek van de vijfdaagse rittenkoers.

Het is voor de 36-jarige Terpstra zijn eerste optreden in de Ster van Bessèges. Vorig jaar begon de klassiekerspecialist zijn seizoen nog in de Saudi Tour, maar die rittenkoers is dit jaar afgelast vanwege de coronacrisis.

