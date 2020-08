Niki Terpstra koerst ook in 2021 voor Total Direct Energie vrijdag 28 augustus 2020 om 17:32

Niki Terpstra heeft zijn contract bij Total Direct Energie met een jaar verlengd. De 36-jarige Nederlander kwam in 2019 bij het Franse ProTeam en beschikte over een aflopende verbintenis. Door zijn nieuwe contract is Terpstra ook in 2021 kopman bij Total Direct Energie.

De Franse formatie laat weten dat Terpstra ‘gemotiveerder dan ooit’ is nu hij hersteld is van zijn zware valpartij in juni. “Hij zal met het mes tussen de tanden koersen, met de wens om aan het einde van het seizoen te schitteren in de klassiekers”, klinkt het. “De contractverlenging is dus geen toeval. Hij blijft volledig geïntegreerd in ons project.”

Terpstra maakte twee weken geleden in de Tour de Wallonie zijn rentree in het peloton, precies twee maanden na de trainingsongeval. Momenteel rijdt de Noord-Hollander de Tour Poitou-Charantes in Frankrijk. Dit alles in opbouw naar het najaar, als zijn geliefde Vlaamse klassiekers op het programma staan.