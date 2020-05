Niki Terpstra kent zijn doelen: “Tour de France, Vlaanderen en Roubaix” woensdag 20 mei 2020 om 18:08

Nu de UCI-kalender bekend is, heeft ook Niki Terpstra zich nieuwe doelen kunnen stellen voor het tweede deel van het seizoen. De klassiekerspecialist van Total Direct Energie richt zijn pijlen op de Tour de France, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Terpstra was blij verrast bij het zien van de nieuwe UCI-kalender, vertelt hij in een video-interview met Shimano. “Het is fijn dat we nu een nieuw doel hebben om naar toe te werken. Uiteindelijk is het nog niet zeker welke koersen we precies krijgen, maar als ik de kalender bekijk is die me op het lijf geschreven. Mijn doelen zijn wellicht de Tour de France en natuurlijk de klassiekers. Ik denk dat ik in deze twee maanden een druk, maar evenwichtig programma kan samenstellen.”

Flinke puzzel

Omdat gisteren pas de data van de ProSeries zijn bekendgemaakt, weet de Total Direct Energie-renner nog niet hoe zijn wedstrijdprogramma er precies gaat uitzien. Wel heeft hij de grote lijnen helder voor zichzelf, vertelt hij. “Het is een flinke puzzel, ook voor de ploeg. Maar ik heb mijn programma grotendeels in mijn hoofd zitten. Ik ga het bespreken met het team en dan zie ik wel wat eruit rolt.”

Zijn hoofddoel is in ieder geval de klassiekers. “Absoluut. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de grootste doelen. Het WK is normaal gesproken in Zwitserland, maar dat is nu onduidelijk geworden. Dus misschien rolt daar nog een leuke verrassing uit. Voor nu zijn het de klassiekers, de BinckBank Tour en de Tour de France.” Of er ook ruimte is voor een optreden tijdens de Amstel Gold Race is twijfelachtig.

Amstel Gold Race

“De Amstel Gold Race is een geweldige wedstrijd en ik denk dat als ik me goed zou voorbereiden, ik er mooie dingen kan laten zien. Maar ze staat voor mij niet op de goede plek op de kalender. Normaal gesproken is de koers een week ná Parijs-Roubaix en omdat mijn focus zo erg op de Vlaamse klassiekers ligt, ben ik tegen de tijd van de Gold Race helemaal leeg. Nu is het de dag vóór Gent-Wevelgem. Ik ga zien wat ik kan doen, maar de kalender maakt het lastig.”

Voorlopig programma Niki Terpstra

Tour de France (29 augustus-20 september)

BinckBank Tour (29 september-3 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)