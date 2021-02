Niki Terpstra: “Grootste uitdaging is om mijn oude niveau te halen”

Niki Terpstra maakte in de Ster van Bessèges zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Vorig jaar lag de ervaren coureur van Total Direct Energie nog lange tijd in de lappenmand, nu bereidt hij zich voor op de voorjaarsklassiekers. “De pijn is gelukkig weg en fysiek ben ik volledig hersteld”, zegt Terpstra tegen De Telegraaf.

Om in het voorjaar in topvorm te zijn, begon hij rustig in Bessèges. Hij werd 129ste in het klassement, maar het gevoel is goed. “Omdat ik lekker aan het fietsen ben. Het niveau was hier heel hoog. Er is keihard gekoerst, dat was omdat er veel sterke ploegen en renners aanwezig waren”, vertelt de Noord-Hollander.

Aan winnen in de kasseienkoersen denkt Terpstra nog niet. “Als ik dat zou zeggen, zou ik nu té hoog van de toren blazen. Mijn grootste uitdaging is om eerst weer mijn oude niveau te halen”, geeft hij aan. Wel hoopt hij de finales te kleuren de komende maanden.

Nieuw elan

Terpstra was afgelopen najaar onder de indruk van de prestaties van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Die gasten zijn supergoed. Ze rijden zichzelf in de kijker en winnen veel, dus dan verdien je ook die aandacht”, vindt hij.

“Tien jaar geleden was onder anderen Philippe Gilbert de man die ook voor verfrissing zorgde. Zo zijn er altijd jonge gasten die nieuw elan brengen”, aldus Terpstra. “Wel merk je dat het niveau in de breedte groeit en dat er meer renners zijn die voor de topplaatsen kunnen meestrijden.”