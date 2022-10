Niki Terpstra bij afzwaaiende Philippe Gilbert: “Als ploeggenoten veel aan elkaar gehad”

Video

Zaterdagmiddag nam Philippe Gilbert afscheid van het peloton in een speciaal georganiseerd criterium op de Cauberg. Bij de afzwaaikoers waren vele (ex-)renners aanwezig, waaronder Niki Terpstra, die dit jaar eveneens het peloton gaat verlaten en bovendien twee jaar samen heeft gereden met de Waal bij Quick-Step.

WielerFlits sprak de 38-jarige Noord-Hollander over zijn band met Gilbert en over zijn eigen naderende wielerpensioen. “Ik zit met wat mankementjes na Parijs-Tours, maar ik ben blij dat het gedaan is”, aldus Terpstra. “Toen ik samen reed met Philippe, hebben we veel aan elkaar gehad.”

Lees ook ons uitgebreide verslag van het afscheid: Philippe Gilbert hangt op de Cauberg zijn fiets aan de haak.