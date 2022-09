Niki Terpstra (38) stopt na dit seizoen met wielrennen

Niki Terpstra is bezig aan zijn laatste weken als profwielrenner. De 38-jarige klassiekerspecialist zal na dit seizoen een punt zetten achter zijn carrière. Dat maakte de renner bekend via zijn social media-kanalen.

De ervaren Noord-Hollander is na een zestienjarige profcarrière toe aan een nieuwe uitdaging. “Ondanks mogelijkheden om door te gaan, is het tijd om dit mooie hoofdstuk te sluiten en me te richten op nieuwe doelen op en naast de fiets. Ik had als 8-jarige niet kunnen denken onderdeel te worden van het profpeloton. Dat ik monumenten als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zou winnen, is nog steeds moeilijk te bevatten voor mij en mijn familie”, klinkt het trots.

“Het is een carrière geweest met extreme hoogte- en dieptepunten. En met de mensen die me altijd gesteund hebben – familie, vrienden, en fans – kunnen we met enorme trots terugkijken op wat we bereikt hebben”, klinkt het. “Fietsen vind ik nog steeds fantastisch, dus daar ga ik nog zeker mee door. Maar, op een andere manier.”

Met overwinningen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen was Terpstra een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners van zijn generatie. Ook kroonde hij zich drie keer tot Nederlands kampioen op de weg, won hij tweemaal Dwars door Vlaanderen en Le Samyn en was hij succesvol in de E3 Harelbeke, Eneco Tour, Tour of Qatar en de Tour de Wallonie. Verder werd hij – als renner van de Quick-Step-ploeg – maar liefst vier keer wereldkampioen in de ploegentijdrit.

Terpstra won zijn eerste grote koers in 2009: een rit in de Dauphiné - foto: Cor Vos Terpstra veroverde in 2010 zijn eerste nationale wegtitel - foto: Cor Vos Een solozege in Dwars door Vlaanderen, 2012 - foto: Cor Vos Een eerste monumentale overwinning in Roubaix, 2014 - foto: Cor Vos Winst in Vlaanderens Mooiste, 2018 - foto: Cor Vos

Terpstra begon zijn profloopbaan in 2007 bij Team Milram en stapte na vier seizoenen over naar Quick-Step. In dienst van de Belgische formatie van Patrick Lefevere behaalde hij zijn grootste successen en groeide hij uit tot een belangrijke steunpilaar. In het klassieke voorjaar was hij steevast een van de kopmannen, en met succes.

In 2018 beleefde hij misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière met onder meer winst in de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. Aan het einde van dat jaar besloot hij Quick-Step te verlaten voor een nieuw avontuur in dienst van het Franse Total Direct Energie. Terpstra werd binnen de ploeg uitgespeeld als de absolute kopman voor de (voorjaars)klassiekers, maar wist door enkele zware valpartijen en bijbehorend blessureleed nooit echt te schitteren in Franse dienst.

Palmares van Niki Terpstra Nederlands kampioen op de weg (2010, 2012 en 2015)

Ronde van Vlaanderen (2018)

Parijs-Roubaix (2014)

E3 Harelbeke (2018)

Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014)

Le Samyn (2016 en 2018)

Eneco Tour (2016)

Tour of Qatar (2014 en 2015)

Wereldkampioen ploegentijdrit (2012, 2013, 2016 en 2018)