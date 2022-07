Niewiadoma staat na ‘loodzware dag’ derde: “Het was gekkenhuis op die eerste klim”

Katarzyna Niewiadoma is de nieuwe nummer drie in het algemeen klassement van de Tour de France Femmes. De Poolse reed in de eerste Vogezenrit naar de vijfde plek, in het zog van Cecilie Uttrup Ludwig en Juliette Labous. “Het was loodzwaar”, waren de eerste woorden van Niewiadoma na de finish voor de camera van Eurosport/GCN.

“Er was geen tijd om te herstellen. Vanaf de start lag het tempo heel hoog, met veel aanvallen. Op de eerste klim was het gelijk gekkenhuis”, vervolgt Niewiadoma, doelend op de Petit Ballon. Op deze klim trok Annemiek van Vleuten door en kon alleen Demi Vollering volgen.

Achter Van Vleuten en Vollering reed Elisa Longo Borghini lange tijd in haar eentje, daarachter vormde zich een klein groepje met onder anderen Niewiadoma. “Ik was blij dat ik het parcours kende”, zegt die laatste. “Ik wist dat ik op de Petit Ballon slim moest rijden, want het zou onmogelijk zijn om na de tweede klim die afdaling en die vallei in je eentje te moeten rijden. Dat zagen we ook bij Elisa Longo Borghini.” De Italiaanse zakte uiteindelijk terug tot bij haar achtervolgers en moest hen vervolgens laten gaan.

Van Vleuten

“Ik was blij dat ik in een groep zat. Op de laatste klim gaf ik simpelweg alles. Ik wist dat een podiumplek mogelijk is voor mij, dus daar ben ik vol voor gegaan”, aldus Niewiadoma, die uiteindelijk vijf minuten en 18 seconden na ritwinnares Van Vleuten over de streep kwam. “De hele Tour reed Van Vleuten nog niet geweldig. Natuurlijk is ze een slimme renster die heel goed haar energie kan verdelen, maar om zo vroeg, zo hard te gaan is heel verrassend.”