zondag 8 oktober 2023 om 09:25

Niewiadoma soleert op WK Gravel naar eerste zege in jaren: “Was niet de bedoeling om alleen weg te rijden”

Katarzyna Niewiadoma is sinds zaterdag de eigenaresse van een regenboogtrui. De Poolse soleerde in het Italiaanse Veneto naar de zege op het WK Gravel. “Dit is zo mooi!”, zegt ze op de site van haar ploeg Canyon//SRAM.

“Ik heb er echt geen woorden voor. Het is mijn eerste regenboogtrui. Ik ben gewoon zo blij!”, aldus Niewiadoma, die het het verschil maakte op ongeveer vijftien kilometer van de streep. Ze reed weg uit een elitegroepje met onder meer Demi Vollering en zou niet meer teruggepakt worden.

“Op de eerste beklimmingen voelde ik me goed en zag ik de anderen lijden”, vertelt de 29-jarige renster. “Dus toen we dichter bij het einde kwamen, viel ik aan, in de verwachting dat Demi of iemand anders zich bij mij zou voegen en in de hoop dat we samen een kans zouden hebben om weg te blijven. Het was niet mijn bedoeling om alleen weg te rijden, ik wilde de groep gewoon wat uitdunnen. Ik kende de laatste ronde door de parcoursverkenning en wist dat er wat technische passages waren. Daarom vond ik het een goed moment om te gaan.”

Eerste zege in jaren

Op de weg wist Niewiadoma niet meer te winnen sinds juni 2019, toen ze de vierde etappe van de Women’s Tour in Groot-Brittannië op haar naam schreef. “Na zo’n lange tijd geen wedstrijd te hebben gewonnen, is het zo speciaal om hier te winnen”, klinkt het.

“Ik heb echt het gevoel dat ik vandaag over de beste uitrusting beschikte. Ik leerde snel dat het in het gravelracen enorm belangrijk is om alle materiaaldetails juist te hebben. Het was mijn eerste gravelkoers en ik had zoveel steun van Canyon en SRAM om me voor te bereiden op vandaag. Ook Tiffany (haar ploeggenote Tiffany Cromwell, red.) beantwoordde veel van mijn vragen voor de wedstrijd. Deze overwinning voelt geweldig. Ik ben iedereen die heeft geholpen enorm dankbaar.”