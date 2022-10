Nieve neemt met sleutelbeenbreuk afscheid van de wielersport

Mikel Nieve had zich zijn laatste koers als beroepswielrenner wel anders voorgesteld. De Baskische klimmer kwam zaterdag in de Ronde van Lombardije hard ten val in een afdaling en moest – in zijn laatste wedstrijd – worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 38-jarige Nieve kwam samen met Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) ten val. De twee lagen er op een akelige manier bij na hun valpartij. Nieve moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een gebroken linkersleutelbeen constateerden. “Ik wilde nog een goede prestatie neerzetten in de Ronde van Lombardije, maar er schoot een bidon over de weg en ik kon het niet meer ontwijken”, schetst Nieve.

“Ik had mijn carrière graag op een andere manier willen beëindigen, dat staat buiten kijf, maar dit hoort nu eenmaal bij de wielersport. Ik moet het accepteren. Ik ben – ondanks mijn gebroken sleutelbeen – in orde. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Ik ben trots op alles wat ik heb meegemaakt”, klinkt het.

Fortunato komt met de schrik vrij

Lorenzo Fortunato hield geen breuken of andere ernstige verwondingen over aan zijn valpartij, laat zijn ploeg EOLO-Kometa weten via social media. De 26-jarige Italiaanse klimmer heeft ‘alleen’ maar last van schaafwonden. Fortunato stond met de nodige ambitie aan de start van de Ronde van Lombardije, zeker na zijn zesde plaats in de voorbije Giro dell’Emilia.