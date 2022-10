Nieve, bezig aan zijn laatste profkoers, en Pozzovivo geven op in Lombardije na zware valpartijen

Mikel Nieve is in een van de dalende stroken in de Ronde van Lombardije zwaar ten val gekomen. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA moest daardoor ook opgeven in zijn laatste wedstrijd van zijn profcarrière. Ook Domenico Pozzovivo kwam ten val en moest opgeven.

De 38-jarige Nieve kwam samen met Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) ten val. De twee lagen er op een akelige manier bij na hun valpartij. Fortunato kon wel weer op de fiets stappen en is nog steeds in koers. Enkele kilometers later kwam ook Domenico Pozzovivo ten val. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert maakte een flinke buikschuiver en kon niet verder.

🇮🇹🍂 Desgraciadamente,una caída ha obligado a @NieveMikel a abandonar #IlLombardia, afectado en la clavícula. El final que nadie quería para un día especial para el navarro 😢#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/LgS1b5pfb2 — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 8, 2022

Domenico Pozzovivo has to leave the race following a crash in the descent of Forcella di Bura… 💔#IlLombardia 🇮🇹 pic.twitter.com/hNtgeQZaGx — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) October 8, 2022