Nieuwkomer Scorpions Racing Team wil het anders doen: “Ontwikkeling boven overwinningen”

Op het lijstje van Nederlandse continentale ploegen is het Scorpions Racing Team een opvallende nieuwkomer. Na alles gewonnen te hebben wat er te winnen viel in de wereld van 24-uur races op circuits als Le Mans en Nordschleife, maakt het team nu zijn intrede op continentaal niveau. Met een nieuwe opleidingsploeg, die het net ietsje anders wil gaan doen.

Scorpions vliegt er direct vol in en begint het seizoen met een dubbelprogramma. Aanstaande woensdag staat een afvaardiging van de ploeg in Kroatië aan de start van de Trofej Umag, gevolgd door een tweede eendagskoers en een UCI 2.2 etappekoers van vier dagen. Op zaterdag 4 maart rijdt de ploeg in eigen land de Ster van Zwolle.

“We onderscheiden ons onder meer in het programma dat wij de renners bieden”, vertelt teambaas Arjan Fidder ons. “Deze week zag ik het koersprogramma van een andere Nederlandse continentale ploeg. Van de 128 koersdagen rijden wij maar 29 dezelfde koersdagen als hen. Dan moet je denken aan Olympia’s Tour, de Topcompetitie en de Holland Cup, maar daarna houdt de vergelijking op”, stelt hij vast. “Er zijn U23 coureurs die pas voor het district kampioenschap naar Nederland komen, daarvoor werken ze een volledig buitenlands programma af. Voor een nieuw continentaal team is dat best uniek.”

Starten met een dubbelprogramma is ambitieus. “Rustig opbouwen zit niet in mijn aard, maar ik denk ook niet dat we met een enkelprogramma talent de ruimte geven om te ontwikkelen. Zo vinden wij het belangrijk dat ze sterk bezette beloftenwedstrijden in Italië kunnen rijden, waar zij zich in de kijker rijden.”

Contract voor vier jaar

Nieuwe renners krijgen bij de ploeg direct een verbintenis voor vier jaar aangeboden. Daar zit een gedachte achter. “Het is in de conti-wereld gebruikelijk dat wanneer renners de overstap maken vanuit de junioren, zij een tweejarig contract krijgen. Dat is ook een verplichting vanuit de UCI. Maar nadat zo’n jongen twee jaar heeft kunnen rondkijken in het peloton, is hij einde contract. Wij willen zelf de renners opleiden naar een hoger niveau. Dan hoort daar ook een langere verbintenis bij.”

Daarnaast wil Scorpions, zoals we dat eerder bij SEG Racing zagen, zijn renners ook op andere manieren begeleiden door als zaakwaarnemers voor de talenten op te treden. “Wij willen renners zelf opleiden, maar ze ook op andere vlakken begeleiden”, legt Fidder uit. “Op die manier kunnen we een gezond businessmodel onder een continentaal team bouwen.”

Ook op het gebied van materiaal onderscheidt Scorpions zich. De ploeg rijdt op fietsen van Sarto, een Italiaans merk dat handgemaakte frames produceert. “Voor klanten zijn ze op maat gemaakt, maar voor de ploeg is dat praktisch onhaalbaar”, legt Fidder uit. “Ze maken zo’n 300 frames per jaar en wij hebben er 40 nodig.” De fietsen zijn met Campagnolo Super Record EPS afgemonteerd en de wielen zijn van het Nederlandse FFWD.



Ontwikkeling boven overwinningen

Het succes van de ploeg wordt volgens Fidder niet afgemeten aan het aantal overwinningen. “Ik ben blij wanneer wij kunnen laten zien dat wij onze jongens de ruimte hebben kunnen geven om zich door te kunnen ontwikkelen. Ik heb niet de ambitie om de beste conti-ploeg van Nederland te worden. Het businessmodel onder onze conti-ploeg zit immers anders in elkaar. Wanneer wij over twee jaar kunnen zeggen dat wij een aantal renners hebben afgeleverd op een hoger niveau, dan zijn wij tevreden. Daarvoor moet je weliswaar resultaten neerzetten, maar het is niet onze primaire drive. De ontwikkeling is voor ons belangrijker dan de overwinningen. Natuurlijk willen we de Ster van Zwolle winnen, maar dat is niet zaligmakend.”

De selectie voor het debuutjaar bestaat uit 16 renners. Naast de tien U23 beloftes bestaat het team uit zes elite-renners. Ton Welling, René Kos en Artur van Dam vormen de ploegleiding. Fidder is hoopvol over de start van het seizoen. “Brent Clé is momenteel in topvorm. Wessel Mouris is ook heel goed in orde. Nathan Székely en Mark Prinsen zijn goede finishers en daarnaast denk ik dat een aantal jonge jongens ons wel eens kunnen gaan verrassen”, voorspelt hij.

Selectie Scorpions Racing Team 2023

Björn Bakker

Brent Clé

Vincent van Dorp

Paul Gruithuijzen

Sjors Handgraaf

Jasper Huitema

Hugo Kars

Quint van der Leeuw

Wessel Mouris

Marvin Peters

Mark Prinsen

Chiel Schulten

Nathan Székely

Lucas van de Vosse

Niek Voogt

Justus Willemsen