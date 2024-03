maandag 4 maart 2024 om 14:10

Nieuwe tijdrithelm Visma | Lease a Bike maakt veel los op sociale media: “Ik stop ermee”

De nieuwe tijdrithelm van Visma | Lease a Bike maakt de tongen los. Op sociale media geven mensen massaal commentaar op het futuristische hoofddeksel, de Aerohead 2.0 van Giro. Een enkeling is positief, velen maken grappen (en memes). Sam Welsford behoort tot degenen die de helm niet bepaald kunnen pruimen. “Ik stop ermee”, schrijft de Australiër van BORA-hansgrohe op X.

De eerste tijdritten van het jaar reden ze bij Visma | Lease a Bike nog met de Aerohead MIPS-tijdrithelm van Giro. Nu starten ze in Tirreno-Adriatico voor het eerst met het nieuwe, futuristisch ogende model: de Aerohead 2.0. Maar wat maakt de helm zo bijzonder?

“Je ziet aan het uiterlijk al dat het totaal verschilt van andere helmen. Het is een nieuwe manier van denken over aerohelmen. We denken dat we een grote verbetering hebben gevonden in ons hele tijdritsysteem. Hopelijk kunnen we dat vandaag al laten zien”, zegt ‘Head of Rider Apparel’ Paul Martens.

De helm is zowel snel als veilig, stelt Martens. “Het is altijd belangrijk voor een helm om veilig te zijn, maar het is ook onderdeel van een systeem met de renners en de uitrusting.”

the arrest of @m_heijboer for the creation of 'the shark' helmet, colourised pic.twitter.com/0opSkWJqoK — Patrick Broe (@LanterneRougeYT) March 4, 2024

Visma gaat verder met innoveren waar anderen stil staan. Hup! https://t.co/3rsGXoaq20 — Martijn Hendriks (@hendriksmj) March 4, 2024