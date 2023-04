Nieuwe tegenvaller voor Alaphilippe: Fransman moet ook passen voor Waalse Pijl

Dat Julian Alaphilippe zondag niet zal deelnemen aan de Amstel Gold Race was al bekend, maar de Fransman kan volgende week ook geen gooi doen naar een vierde zege in de Waalse Pijl. De renner van Soudal Quick-Step kampt met een slijmbeursontsteking aan zijn knie. Ook zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik is in gevaar.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen speelt in de écht grote koersen voorlopig een bijrol en kwam in de Ronde van Vlaanderen tot overmaat van ramp ten val. De 30-jarige coureur kampt sinds zijn crash met knieproblemen. Alaphilippe zit momenteel aan de antibiotica vanwege een slijmbeursontsteking aan de knie, zo heeft de Fransman laten weten aan L’Équipe.

Alaphilippe kan voorlopig niet fietsen en moet passen voor de Amstel Gold Race en nu dus ook de Waalse Pijl. Dit is voor de klassiekerspecialist een bittere pil, gezien zijn eerdere uitslagen in de Ardennenklassieker. In 2018, 2019 en 2021 was hij nog de beste op de Muur van Hoei. Ook werd hij al eens tweede in de Waalse Pijl, om precies te zijn in 2015 en 2016.

Lees ook: Niet fitte Julian Alaphilippe moet passen voor Amstel Gold Race

Wat met Luik-Bastenaken-Luik?

Luik-Bastenaken-Luik staat mogelijk nog wel op zijn programma, al tempert Alaphilippe wel meteen de verwachtingen. “Als alles goed gaat, zal ik nog in Luik kunnen starten. Dat zal echter wel volledig in dienst van Remco (titelverdediger Remco Evenepoel, red.) zijn. Ik hoop de ploeg op die manier nog te kunnen helpen en het eerste deel van het seizoen goed af te sluiten, maar ik denk zelf al aan de Tour de France.”