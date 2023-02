Nieuwe sprinttitel voor Harrie Lavreysen: “Waren ritten uit het boekje”

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is al jaren dé te kloppen man op de Sprint en dat liet de nog altijd maar 25-jarige krachtpatser uit Luyksgestel zaterdag maar weer eens zien tijdens het EK baanwielrennen. Lavreysen kroonde zich in Grenchen nog maar eens tot Europees sprintkampioen. “Het waren klassieke sprintritten”, klinkt het in gesprek met de NOS.

Lavreysen wist in de finale in twee heats af te rekenen met de Pool Mateusz Rudyk. Eerder in het toernooi nam de Nederlander al een belangrijke horde door zijn goede vriend, trainingspartner en grote rivaal Jeffrey Hoogland uit te schakelen. In de finale moest dus ook Rudyk eraan geloven. “Ik had nu wel een heel goede dag. Ik had me vandaag heel erg goed voorbereid op alle tegenstanders. Ik was de snelste en heb laten zien dat ik de snelste was.”

De sprintkoning heeft echt genoten van zijn prestaties in Grenchen. “Ik heb klassieke sprintritten laten zien. Het waren eigenlijk ritten uit het boekje, zou ik zeggen. Die zijn goed voor te bereiden en als je de snelheid hebt, kun je het ook laten zien. Ik kan hier wel van genieten. Op het voorbije WK kende ik ook zo’n goede wedstrijd en dat het dan nu ook zo lukt op het EK… Het is gewoon perfect uitdenken wat ik wil en het dan uitvoeren. En dan lukt het. Dat is heel mooi.”

Lavreysen kroonde zich afgelopen donderdag – met zijn Nederlandse sprintcollega’s – ook al tot Europees kampioen in de Teamsprint. En daar kan nog een derde Europese titel bijkomen, want Lavreysen doet vandaag op de slotdag ook mee aan het Keirin-toernooi.