Harrie Lavreysen snelt soeverein naar Europese sprinttitel

Harrie Lavreysen heeft op het EK baanwielrennen goud gepakt op de sprint. De Nederlander was in de finale te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk. Het brons ging naar Rayan Helal.

In de halve finale stond Harrie Lavreysen tegenover Rayan Helal. De Fransman verweerde zich dapper, maar moest in twee heats zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Lavreysen moest het in de finale opnemen tegen de Pool Mateusz Rudyk, die in de halve finale – eveneens in twee sprints – had afgerekend met Mikhail Yakovlev.

De eerste heat verliep alvast goed voor Lavreysen: hij begon de sprint vanuit tweede positie, maar wist Rudyk te passeren en hield in de laatste rechte lijn stand. Het stond 1-0 voor de Nederlander. In de tweede heat begon Lavreysen vanaf de kop. Rudyk kwam tot op het achterwiel, maar dat was het dan ook. Lavreysen kwam met ruim verschil als eerst over de streep.

In de strijd om plek drie legde Yakovlev het af tegen Helal. Ook hier waren twee heats genoeg om de winnaar aan te wijzen.