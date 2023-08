dinsdag 22 augustus 2023 om 03:35

Nieuwe lay-out voor WielerFlits

Met trots presenteren wij de nieuwe lay-out van WielerFlits. Na vijf jaar was het tijd voor een nieuwe design.

Met de nieuwe lay-out heeft WielerFlits een nieuw likje verf gekregen. Alle knoppen, menu’s en badges zijn gemoderniseerd. De indeling van de website is onveranderd, want WielerFlits moet wel WielerFlits blijven.

De grootste verandering voor gebruikers van de desktopversie is de tweede header. Wie de site via desktop of laptop bezoekt treft naast de welbekende gele balk nu ook een witte balk.

Sinds de lancering van de oude lay-out zijn er een aantal nieuwe rubriek bijgekomen, zoals Fietstoerisme en Materiaalzone. De navigatieknoppen van deze rubrieken zijn van het gele menu verplaatst naar het witte menu.

In de witte balk tref je alle pijlers die samen WielerFlits vormen. Alle nieuwsgerelateerde snelkoppelingen, zoals een knop naar het nieuwsoverzicht, startlijsten en de tv-gids staan in de gele balk.

Samen met de nieuwe lay-out zijn er tal van verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd waar je als gebruiker niet direct iets van werkt. Deze aanpassingen onder de motorkap van WielerFlits zorgen ervoor dat artikelen nog wat sneller laden en dat we bij bezoekerspieken al het verkeer aankunnen.

Net als bij de nieuwe WielerFlits App blijven we de website verbeteren. Wil je daarbij meehelpen? We hebben een vacature voor een fullstack developer.

In het redactieblog houden we je op de hoogte van belangrijke releases.

Kom je toch nog een bug tegen, meld deze dan in het Verbeterpuntentopic op het forum, of stuur een e-mail naar info[at]wielerflits.nl.