Nieuwe kans voor Cees Bol: “Finish van vandaag twee keer verkend”

Cees Bol kwam als zesde over de streep bij de eerste sprintrit in Fougères. “Zesde is mooi, maar niet top.” Die topnotering hoopt hij vandaag te verwezenlijken bij de twee sprintkans in Châteauroux. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Op eigen initiatief verkende hij twee keer de aankomst.

“De eerste sprint ging eigenlijk best goed”, analyseert Bol zijn prestatie van afgelopen maandag. “Als ploeg hebben we het goed gedaan. Ik kon aangaan, maar viel wat stil. Je verliest dan meteen een paar plekken in de uitslag, dat is jammer. Maar we zitten vrij dichtbij iets moois. Zesde is mooi, maar niet top.”

Net als vorig jaar mikt Team DSM in de Tour de France op dagsucces. Vorig jaar resulteerde dat in drie ritzeges (1x Marc Hirschi & 2x Søren Kragh Andersen). Bol noteerde wel podiumplekken (derde in de openingsrit en tweede in rit 5), maar kwam voor de ritzege net tekort. Het doel deze Tour is die verlossende eerste Tourritzege veroveren.

De eerst volgende kans is vandaag in Châteauroux. Om niets aan het toeval over te laten, heeft de 25-jarige sprinter de aankomst van vandaag tweemaal verkend. “In mei ben ik met een aantal ploeggenoten op hoogtestage geweest in Andorra. Op de heenweg hadden we de overnachting in Châteauroux gepland. De volgende ochtend heb ik de finale van de rit tweemaal gefietst. Een aantal andere sprintritten hebben we met de auto verkend.”

De Noord-Hollander hoopt dat zijn vormpeil nog iets verbeterd. Eind mei werd hij geveld door een virus (geen corona), waardoor hij een aantal dagen niet kon fietsen. “Aan het begin van deze Tour was het een beetje gissen naar mijn vorm. De weken ervoor waren echt niet goed, dat is pech. Ik ben niet in de vorm van mijn leven, maar als ik er zo door blijf komen dan wordt het misschien nog wel iets beter.”