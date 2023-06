Nieuwe ereplaats voor Trentin: “In de laatste bochten maakte ik wel wat foutjes”

Matteo Trentin deed vandaag in het Critérium du Dauphiné opnieuw mee voor de overwinning, maar de Italiaan strandde dit keer op een tweede plaats. De renner van UAE Emirates klonk na afloop zeker niet ontevreden, maar was tegelijkertijd ook zelfkritisch.

Na een tweede plek in de openingsrit moest Trentin in de door Christophe Laporte gewonnen derde etappe genoegen nemen met een nieuwe ereplaats. Na de finish keek hij met Eurosport terug op zijn optreden. “Het was een hectische finale, maar ik heb zelf een relaxte dag gehad. Na twee lastige dagen waarin het bijzonder snel ging, verliep het vandaag wat rustiger. Er was eigenlijk meer stress onder de klassementsrenners dan onder de sprinters.”

“De klassementsmannen wilden allemaal van voren zitten om zo valpartijen te vermijden. Dat het er in de finale zo onrustig aan toe zou gaan, was dus geen verrassing. Ik ben wel blij met mijn vierde plaats. Het was eigenlijk achteroverleunen tot op zeven kilometer van de finish. Ik werd bij het positioneren goed geholpen door mijn ploeggenoten. Ze wisten me in de slotfase uit de gevarenzone te houden.”

Tweede na diskwalificatie Bennett en Groenewegen

Toch was het zeker geen perfecte finale voor Trentin. “In de laatste bochten maakte ik wel wat foutjes. Het werd zo lastiger om in het juiste wiel te geraken. In de sprint had ik ook net niet de snelheid, maar een vierde plaats is nog altijd goed.” Trentin ‘profiteerde’ na de finish nog van de diskwalificatie van Bennett en Groenewegen, waardoor hij is opgeschoven naar de tweede plek in de daguitslag.