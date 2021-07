Nieuwe ereplaats Bouhanni in sprint: “Had mijn kracht al gebruikt”

Nacer Bouhanni tekende dinsdag voor een vierde plaats in de sprintetappe naar Valence in de Tour de France. Achteraf liet de kopman van Arkéa-Samsic weten dat het geen ideale sprint was. “Het probleem was dat ik mijn krachten al gebruikt had voordat ik mijn sprint inzette”, aldus Bouhanni.

De finale van de tiende rit ging razendsnel, mede door enkele waaierpogingen. “Ik zat al op de limiet in het peloton, maar we wisten die plek te behouden tot het einde. Het is jammer dat we ons daarna niet konden organiseren in de laatste kilometer. Deceuninck-Quick-Step leidde en Clément Russo deed een goede inspanning om mij naar voren te brengen”, blikt de Fransman terug.

Dat hij al veel krachten verspeeld had, speelde niet in het voordeel van Bouhanni. “Op het moment dat ik vol in de wind moest sprinten, had ik geen energie meer over. Dat komt ook omdat Daniel McLay gehinderd werd en het wiel van Clément niet meer kon houden, anders was dat een ander verhaal geweest. Met dat gevoel gaan we naar de volgende etappes die in een massasprint kunnen eindigen”, vertelt hij.

De vierde plaats van Bouhanni is zijn ‘slechtste’ uitslag in een spurt deze Tour. Hiervoor werd hij al een keer tweede en twee keer derde.