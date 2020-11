Nieuwe dopingcijfers baren MPCC ‘grote zorgen’

De nieuwe lijst cijfers van positieve dopinggevallen in 2020 heeft de MPCC (de beweging voor een geloofwaardige wielersport) verontrust, ondanks dat de wielersport dit seizoen met slechts twaalf dopingzaken te maken had.

Door de gezondheidscrisis zijn door het hele jaar heen minder dopingtests uitgevoerd, stelde de MPCC vast. “De coronacrisis vormde dit jaar een ernstig obstakel in de strijd tegen doping. Het WADA heeft een paar dagen geleden toegegeven dat de pandemie mogelijk enkele ‘gaten’ heeft veroorzaakt in de antidopingprogramma’s van verschillende landen. Het CADF gaf toe dat het aantal tests buiten wedstrijdverband in twee maanden met 90% is afgenomen.”

Logisch dus dat in vrijwel alle sporten een lager aantal dopingzaken aan het licht kwam dan in voorgaande jaren, concludeert de MPCC. “In de wielersport deed zich een twaalftal zaken voor, waarvan twee binnen WorldTeams. Een lager aantal dan op hetzelfde moment vorig jaar, maar nog altijd heel dicht bij de gegevens van de afgelopen vijf jaar. Gezien het lagere aantal dopingtests in 2020, baart deze vaststelling de MPCC grote zorgen.”

📊 An unusual year means unusual figures too! Credibility figures as at 1st October 2020 ⤵️ 🔗 https://t.co/4s6VsUYBv5 pic.twitter.com/QljHBQNo8l — MPCC (@MPCC_Cycling) November 19, 2020