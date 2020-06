Nieuwe datum voor NK Mountainbike Marathon dinsdag 16 juni 2020 om 19:23

Het NK Mountainbike Marathon 2020 is verplaatst naar 8 november, zo heeft de organisatie in samenwerking met de KNWU besloten. De oorspronkelijke datum van 11 oktober is onhoudbaar gebleken doordat het seizoen door het coronavirus is opgeschoven.

Ook de Bart Brentjens Challenge, die het NK dit jaar organiseert, heeft daardoor haar evenement op moeten schuiven. De organisatie is blij dat het evenement nog dit jaar kan plaatsvinden. “Het is duidelijk dat we de wedstrijd moesten verplaatsen, gezien de verschuivingen van de Amstel Gold Race in dezelfde regio en het WK Mountainbike dat voor 11 oktober gepland staat.”

“Gelukkig hebben we dit jaar nog een nieuwe datum kunnen vinden op zondag 8 november.” Door het evenement te verplaatsen naar later in het jaar ziet de organisatie mogelijkheden voor een uitgebreider programma. “Op deze datum zien wij de mogelijkheid om zowel de toertocht als de wedstrijd volwaardig en volledig te kunnen organiseren.”

Vorig jaar gingen de nationale titels naar Hans Becking (bij de mannen) en Laura van Regenmortel bij de vrouwen. Het NK Mountainbike Marathon vindt plaats in Eijsden.