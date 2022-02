Nieuwe contractverlenging voor Lorenzo Rota bij Intermarché-Wanty-Gobert

Lorenzo Rota heeft een extra jaar contract gekregen bij het Belgische team Intermarché-Wanty-Gobert, dat laat de ploeg weten via hun website. Aanvankelijk had de Italiaanse renner nog een contract tot het einde van 2023, daar is nu nog een jaar bijgekomen.

Rota bewees vorig jaar dat hij in de eendagkoersen een man is om in de gaten te houden. Met verschillende mooie ereplaatsen reed hij zichzelf, en zijn ploeg, een jaar lang in de kijker. Hij werd onder meer vierde in de Clásica San Sebastián, tiende in de Trofeo Laigueglia, vierde in de Tour of Tuscany en vijfde in de Coppa Sabatini.

“Ik ben zeer blij dat de ploeg en ik progressie kunnen blijven maken voor minstens drie seizoenen. Ook al kreeg ik interesse van andere ploegen door mijn prestaties van vorig jaar, voel ik me thuis in deze familie. Ze waren de eerste die in me geloofden en ze hebben me geholpen de renner te worden die ik vandaag ben.”

De 26-jarige renner begint zijn seizoen dit weekend in de Franse koersen Faun Ardèche Classic en Drôme Classic. Naast Rota zullen onder meer ook Biniam Girmay, Jan Bakelants, Laurens Huys en George Zimmermann in actie komen in Frankrijk voor de ploeg uit België.

“Ik heb deze winter getraind op hoogte in Colombia. Ik ben tevreden met mijn trainingswerk”, aldus de Italiaan. “De start van het seizoen was al zeer goed voor de ploeg, het is goed om te zien dat we verschillende troeven zullen hebben in de finales dit seizoen. Daarom begin ik vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen.”

