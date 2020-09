Nieuwe bergkoning Carapaz: “Ik ga er alles aan doen om de trui te verdedigen” donderdag 17 september 2020 om 20:19

Richard Carapaz heeft de Alpenetappes gekleurd namens INEOS Grenadiers. De Ecuadoraan eindigde als tweede in Villard-de-Lans, reed lange tijd voorop in de koninginnenrit naar de Col de la Loze en was vandaag weer mee in de bergetappe naar La Roche-sur-Foron.

De regerend Girowinnaar reed samen met zijn ploeggenoot Michal Kwiatkowski naar de finishstreep. De ritzege ging uiteindelijk naar de Pool, maar Carapaz mag ook tevreden terugkijken op de laatste bergrit in deze Ronde van Frankrijk. De klimmer is namelijk de nieuwe leider in het bergklassement, en dat met nog drie etappes te gaan.

“We hebben de afgelopen weken zo ontzettend hard gewerkt”, zo vertelt Carapaz in het flashinterview. “Het werpt eindelijk zijn vruchten af. We zijn heel erg blij met de overwinning van Kwiatkowski, maar ook dat we nu de bergtrui in ons bezit hebben. Het was echt genieten toen we eenmaal met z’n tweeën voorop reden.”

De 27-jarige Carapaz heeft na achttien etappes 74 punten verzameld voor het bergklassement, maar voelt nog altijd de hete adem van Tadej Pogačar in zijn nek. Het verschil tussen beide berggeiten is nu twee punten, terwijl er nog punten worden uitgedeeld op de top van La Planche des Belles Filles. “Nu we de trui hebben, gaan we hem zeker verdedigen.”