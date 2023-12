maandag 11 december 2023 om 09:58

Aanwinst Visma | Lease a Bike onthult selectie Tour Down Under: “Milan Vader gaat met klassementsambities”

Loe van Belle heeft de selectie van Visma | Lease a Bike, de opvolger van Jumbo-Visma, voor de Tour Down Under (16-21 januari) bekendgemaakt. De nieuwe aanwinst van het Nederlandse WorldTeam deed dat in de podcast Clubhuis Team Lucas. Onder meer Robert Gesink en Milan Vader zullen afreizen naar Australië. Laatstgenoemde start met klassementsambities.

“Ik mag in Australië beginnen, in de Tour Down Under. Dat is wel heel gaaf”, zei de 21-jarige Van Belle. “We gaan er goed van tevoren naartoe, we zijn er tien dagen van tevoren. Dan heb je net genoeg tijd om eraan te wennen dat het geen twee graden meer is. We gaan erheen met Milan Vader, Robert Gesink, Johannes Staune-Mittet, Mick van Dijke, ikzelf en Lennard Hofstede.”

Gevraagd naar wie voor het klassement gaat, antwoordde Van Belle dat dit Milan Vader zal zijn. “Milan gaat met de ambitie voor het klassement. Als je ziet hoe hij in China (de Tour of Guangxi, red.) won, dan denken we dat hij op dit parcours en in deze koers misschien ook wel een uitslag kan rijden. In de sprints en heuvels komen misschien mooie kansen, maar we gaan het gewoon zien.”