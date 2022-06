Nieuw-Zeelandse Wollaston blijft Shari Bossuyt voor in Lotto Belgium Tour

Shari Bossuyt heeft net naast de zege gegrepen in de eerste rit-in-lijn van de Lotto Belgium Tour. De 21-jarige Belgische, die normaal uitkomt voor Canyon-SRAM, moest in Brugge nipt haar meerdere erkennen in de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston. Die laatste neemt tevens de leiderstrui over van de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka.

In de woensdagetappe van de Lotto Belgium Tour kregen de rensters een relatief vlakke rit van 111 kilometer van kustplaats Blankenberge naar Brugge voor de wielen geschoven. De etappe draaide uiteindelijk uit op een massasprint en daarin bleek Wollaston nipt sneller dan Bossuyt, al was het verschil aan de streep zeer klein.

Voor de 21-jarige Wollaston is het haar tweede zege van het seizoen. In mei won ze ook al de Franse eendagskoers Grand Prix du Morbihan, voor toppers als Vittoria Guazzini en Grace Brown. De Nieuw-Zeelandse zal morgen als leidster beginnen aan de slotrit van en naar Geraardsbergen.

In deze 108,5 kilometer lange afsluiter werken de rensters enkele lokale rondes af in de Vlaamse Ardennen met de Congoberg, Muur van Geraardsbergen en Bosberg als bekende scherprechters.