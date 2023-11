woensdag 29 november 2023 om 13:06

Niet zomaar een hardlooptraining: Tom Dumoulin leert ‘van de beste’ op atletiekbaan

Tom Dumoulin is inmiddels al meer dan een jaar gestopt als wielrenner, maar de 33-jarige Nederlander is nog altijd bijzonder sportief. Dat hij van alle markten thuis is, bewees hij vorige maand nog door een halve marathon uit te lopen in een tijd van één uur, tien minuten en vier seconden.

En het kan in de toekomst wellicht nog sneller, nu Dumoulin hardlooptips heeft gekregen van niemand minder dan… Sifan Hassan. De regerend Olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter deelde op Instagram een foto, waarop ze met Dumoulin te zien is op de atletiekbaan van Nijmegen. “Ik heb mijn nieuwe trainingsmaatje gevonden”, zo luidt het bijschrift.

Dumoulin deelde dezelfde foto op zijn Stories op Instagram en schreef erbij: “Leren van de beste. Dankjewel Sifan Hassan! Binnenkort bij Studio Sport.” Dat laatste zinnetje duidt erop dat er binnenkort een item te zien is bij de NOS met Dumoulin en Hassan in de hoofdrol.

Vorige maand verbaasde Dumoulin nog met een zeer scherpe tijd op de halve marathon van Amsterdam. De Girowinnaar van 2017 liep de 21 kilometer uit in een tijd van één uur, tien minuten en vier seconden. “Dit was een heel coole ervaring. Ik mikte op een mooie tijd onder het uur en vijftien minuten, maar ik vond een mooi groepje dat iets sneller ging”, reageerde hij na afloop van zijn halve marathon.