‘Niet fitte Mathieu van der Poel geen probleem voor Jasper Philipsen’

Het was dinsdag warm in Issoire. Héél warm. De thermostaten in en rond de perszaal gaven op een gegeven moment 43 graden Celsius aan. Er werd een verhitte strijd verwacht om de vlucht van de dag te halen, waarbij er met argusogen naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert werd gekeken. Waar de Nederlander niet fit was, had de Belg de benen niet. Uiteindelijk ging de zege naar Pello Bilbao en dat bezorgde iedereen kippenvel. Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Update!

De zege van Bahrain Victorious-renner Bilbao maakte het nodige los bij het wielerpubliek. “Dat komt door het overlijden van Gino Mäder, die een maand geleden verongelukte in de Ronde van Zwitserland”, legt Youri uit. “In overleg met zijn familie reikte de Tourorganisatie het rugnummer 61 niet uit; Mäder had normaal gesproken de Tour gereden. De Zwitser reed altijd voor een goed doel. Voor iedere renner die hij per rit achter zich liet, doneerde hij een euro aan dat doel. Na zijn overlijden besloot uitgerekend Bilbao om die geste te voortzetten. Dat bezorgt mij kippenvel.”

De etappe van dinsdag was misschien wel de meest vervelende na een rustdag: op en af, terwijl de zon verzengend heet was. Meerdere renners moesten het hoofd buigen, waaronder Fabio Jakobsen. “Hij zat na afloop in zak en as”, zag Youri vanop de eerste rij. “Hij twijfelde aan alles: of hij wel genoeg getraind had en of hij wel goed genoeg was. Uiteindelijk was hij blij dat Caleb Ewan het ook heel zwaar had. Hopelijk komen ze erdoor, want ze horen op dit niveau thuis.” Meteen woensdag al, want dan verwachten de renners een nieuwe massasprint in Moulins.

Daarin zijn alle ogen gericht op Jasper Philipsen. “Alle massasprints die er waren, heeft hij gewonnen”, merkt Maxim op. “Tenzij je Limoges meerekent, dan heeft hij één keer verloren. Maar er zijn nog zo veel meer kapers op de kust: Caleb Ewan, Phil Bauhaus, Sam Welsford, Jakobsen en ook Dylan Groenewegen”. Jordi Meeus legt vervolgens uit hoe Philipsen te verslaan is, die het mogelijk zonder Van der Poel moet doen. “Maar eigenlijk was hij in de winter niet de beoogde lead out. Dat was eerst Jonas Rickaert en daarna Ramon Sinkeldam. Zij zijn hier ook.”

Wout van Aert en Arthur van Dongen reageren op het hardnekkige gerucht dat de Belgische kopman van Jumbo-Visma woensdag huiswaarts keert. Daarnaast is er in een reportage ook ruim de aandacht voor de Nederlandse WK-selectie, die eerder op dinsdag bekendgemaakt werd. Youri beeldbelde met bondscoach Koos Moerenhout en vroeg hem naar de redenen om bijvoorbeeld Mike Teunissen en Danny van Poppel níet te selecteren, maar Olav Kooij juist wel. Daarin komen ook Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel en Groenewegen aan het woord.