Niet fitte Marianne Vos moet de Ronde van Vlaanderen laten schieten

Marianne Vos moet de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij laten gaan. Aanvankelijk stond de winnares van 2013 wel op de startlijst, maar ze is niet fit genoeg ook daadwerkelijk mee te doen.

Vos’ gezondheidsklachten hebben niets te maken met het coronavirus, laat haar ploeg CCC-Liv weten. De nummer vier van het afgelopen WK wielrennen in Imola zette Vlaanderens Mooiste in 2013 al eens achter haar naam. Aan de finish in Oudenaarde liet ze indertijd haar medevluchters Ellen van Dijk, Emma Johansson en Elisa Longo Borghini achter zich.

CCC-Liv hoopt zondag hoge ogen te gooien met Sofia Bertizzolo, de nummer vier van vorig jaar. De selectie bestaat verder uit Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers, Soraya Paladin, Riejanne Markus en Ashleigh Moolman-Pasio. “Naar verwachting zal de echte finale op de Kruisberg losbarsten. We hopen het spel tactisch slim te kunnen spelen”, aldus ploegleider Jeroen Blijlevens.