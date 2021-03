Niet fitte Daniel Martin moet passen voor Tirreno-Adriatico

Israel Start-Up Nation moest in extremis zijn selectie wijzigen voor Tirreno-Adriatico. Kopman Daniel Martin was namelijk niet fit genoeg om naar Lido di Camaiore af te zakken. Eerder moest ook Michael Woods al passen voor de Italiaanse rittenkoers.

Martin kampt volgens de ploeg met gezondheidsproblemen. De Israëlische WorldTour-formatie zal het de komende etappes moeten doen met Alessandro De Marchi, Guy Niv, Guillaume Boivin, Jenthe Biermans, Mads Würtz Schmidt, Hugo Hofstetter en Davide Cimolai.

De 34-jarige Martin begon zijn seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De ervaren klimmer reed in de Franse rittenkoers in dienst van Woods, die een etappe wist te winnen en als tweede eindigde in het algemeen klassement. Zijn kompaan Martin werd vijftiende, op bijna vier minuten van eindwinnaar Gianluca Brambilla.