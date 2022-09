Niet fitte Anne Terpstra ziet eindzege in Wereldbeker door haar vingers glippen

Anne Terpstra is er niet in geslaagd om als eerste Nederlandse mountainbikester de Wereldbeker mountainbike op haar naam te schrijven. De 31-jarige Zeeuwse begon met een beperkte voorsprong aan de slotmanche in het Italiaanse Val di Sole, maar kon door een infectie haar kansen niet optimaal verdedigen. Alessandra Keller ‘profiteert’ en mag zich eindwinnares noemen.

Terpstra ging met nog één manche in de Wereldbeker mountainbike te gaan aan de leiding van het algemeen klassement, al was het maar de vraag of ze aan de start kon verschijnen van de slotmanche in het Italiaanse Val di Sole. De Zeeuwse kampte in de dagen voor de wedstrijd namelijk met een infectie. “Ik begon me donderdag niet goed te voelen en na een slechte nacht was mijn wang opgezwollen. Ik heb last van een opgezette klier”, klonk het niet al te hoopvol.

Toch besloot Terpstra vandaag wel te starten, in de hoop alsnog de eindzege veilig te stellen. Dit bleek echter al te snel te veel gevraagd. De Nederlandse reed ver onder haar gebruikelijke niveau en keek na één ronde al tegen een grote achterstand aan. De ogen waren vooral gericht op het duel tussen Rebecca McConnell en Alessandra Keller, de twee voornaamste belaagsters van Terpstra in de WB-stand. McConnell en Keller kwamen beiden nog in aanmerking voor de eindzege.

Keller wist het duel uiteindelijk in haar voordeel te beslechten. De Zwitserse reed een vrij egale koers en nam al vrij snel afstand van McConnell. De 26-jarige Keller wist zich op te werken naar de zesde plaats, terwijl McConnell na een redelijke start steeds meer terrein moest prijsgeven. Hiermee was de angel uit de wedstrijd. Keller bleef in de resterende rondes gespaard van pech, kwam als zevende over de finish en dit bleek genoeg om de eindzege in de Wereldbeker veilig te stellen.

Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van McConnell, die vandaag niet verder kwam dan een negentiende plaats. Terpstra zakte in de derde en vierde ronde alsmaar verder weg en besloot in de slotronde in de remmen te knijpen.

Dagzege voor superieure Ferrand-Prévot

De Wereldbeker van Val di Sole werd overigens gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot. De 30-jarige Française, die vorige week op overtuigende wijze haar vierde wereldtitel wist te veroveren, wist zich al in de openingsronde af te scheiden van de rest. Heel even leek er een duel in de maak met haar landgenote Loana Lecomte, maar die laatste maakte tot twee keer toe een foutje en moest zo Ferrand-Prévot laten rijden. Het bleek het begin van een overtuigende solo van de wereldkampioene. De derde plaats was voor Jolanda Neff.