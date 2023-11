zaterdag 18 november 2023 om 07:30

‘Niet één grootste winnaar op transfermarkt, Jumbo-Visma misschien wel grootste verliezer’

Verschillende teams zijn nu druk bezig met de seizoensplanning en de eerste mediadagen in december zijn reeds gepland. Hoogste tijd dus om de balans op de transfermarkt op te maken, nu verreweg de meeste ploegen klaar zijn. Een verrassing ligt uiteraard altijd op de loer, maar wie zijn nu de winnaars en verliezers op dit gebied? Maxim en Youri bespreken het in de WielerFlits Podcast.

Onlangs deden we op Instagram een oproep welke ploeg de beste transferperiode achter de rug heeft. Volgens velen was dat Lidl-Trek, dat onder meer Tao Geoghegan Hart, Jonathan Milan, Tim Declercq en Sam Oomen aantrok. “Dat snap ik wel, maar ik ben het er niet mee eens”, lacht Youri. “Ik vind dat BORA-hansgrohe met het toevoegen van Primož Roglič, Daniel Felipe Martínez en Sam Welsford ook echt een enorme slag geslagen heeft. Maar daar plaats ik ook Jayco-AlUla bij. Denk aan Mauro Schmid en ze kochten Calen Ewan en Luke Plapp. Met die laatsten krijgen ze er plots twee serieuze kopmannen bij, in een ploeg die de laatste jaren toch al gevoelig is versterkt.”

Maxim wil op zijn beurt toch voor Lidl-Trek gaan. “Een kopman voor de grote rondes hadden ze niet echt, maar met Geoghegan Hart hebben ze die nu wel. Met een aantal serieus goede ondersteunende klimmers. Dan denk ik aan Patrick Konrad, Oomen en Carlos Verona. En Milan is een topsprinter in spe, Andrea Bagioli was tweede in Lombardije. Het zijn vrijwel allemaal renners van naam die erbij komen. Van wereldniveau. Maar bij de vetrekkers zitten eigenlijk geen gevoelige, beeldbepalende renners. Er gaan veel jongens weg, maar niemand heeft de ploeg gedragen of gaan naar een andere ploeg als kopman. En dat vind ik wel een hoop zeggen.”

Jumbo-Visma grote verliezer?

De mannen leggen de verschillende ploegen tegen de meetlat. Ook Jumbo-Visma passeert de revue, waarna Youri een opvallende conclusie maakt. “Zij hadden aanvankelijk niet veel te vervangen. Maar nu vind ik ze misschien wel de grootste verliezer van deze transferperiode. Ze zijn Roglič natuurlijk kwijtgeraakt en – ja goed, daar konden ze niet veel aan doen – Nathan Van Hooydonck. Rohan Dennis is gestopt en ook wereldkampioen Tobias Foss vertrekt. Dat zullen ze toch voelen. Daartegenover staat de komst van Matteo Jorgensen en rondetalent Ben Tulett. Die eerste is wel superveelzijdig en heeft de laatste twee jaar natuurlijk echt veel indruk gemaakt.”

“Het zijn echt wel goede renners”, vindt Youri. “Maar ze komen bij Jumbo-Visma wel in dat hele bataljon met goede renners terecht. En dan komen nog toptalenten als Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet over. De toekomst ziet er goed uit, maar Roglič en Van Hooydonck zijn vooralsnog niet adequaat vervangen met het oog op 2024. Maar wellicht volgt er nog iets. Ze wilden aanvankelijk met 28 jongens het nieuwe seizoen in. Nu zijn er dat het minimale verplichte aantal van 27, met daarbij nog Michel Heßmann. Daar moet eigenlijk gewoon nog eentje bij.”

