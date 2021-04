Niermann: “We gaven graag het geel af aan McNulty om zaterdag vrij te kunnen koersen”

Jumbo-Visma stond donderdag in de Ronde van het Baskenland graag het geel af aan Brandon McNulty om in de slotetappe twee dagen later vrij te kunnen meekoersen. Dat vertelde Grischa Niermann, ploegleider bij de geel-zwarte formatie, in de podcast In het Wiel.

“We hebben van begin af aan gezegd, met name na de tijdrit: het is allemaal leuk en aardig, maar de ronde wordt op zaterdag beslist. Dat was ook een etappe om moeilijk te controleren en eentje waar wij heel graag wilden koersen”, zei Niermann. “Wij hebben donderdag in de bespreking heel duidelijk besproken dat we de trui aan iedereen moesten afstaan, behalve aan Pogačar. En dat is uiteindelijk gelukt. Wij waren daar gewoon blij mee.”

“Plannetje geslaagd? Achteraf, natuurlijk. Wij hebben daarover nagedacht en wilden deze tactiek hanteren. Het had ook niet zo kunnen uitpakken. Na de derde rit met bergop aankomst, was een ding heel duidelijk, namelijk dat Roglič en Pogačar bergop een heel stuk sterker waren dan de rest. Die twintig seconden op McNulty was speelbaar. Zo hebben we het gewoon bekeken. We gaven graag die trui af, zodat we zaterdag lekker vrij konden meekoersen.”

Perfecte situatie

Niermann had de slotetappe vooraf nog met Roglič en Jonas Vingegaard verkend. De ploeg wilde UAE Emirates in de positie brengen, waarbij ze moesten kiezen of Pogačar voor McNulty zou rijden of andersom. “Primož wist ook dat hij niet alleen bergop, maar ook in de afdalingen van voren moest zitten. En uiteindelijk kwamen we in de perfecte situatie terecht. Dat we twee man vooruit hadden en Movistar en Astana volle bak doorreden, was allemaal in ons voordeel.”

Bovendien kon Vingegaard almaar in het wiel bij Pogačar blijven. “Jonas was eigenlijk de tweede optie was als Primož het niet zou halen. Dan hadden we nog altijd de kans om met hem de ronde te winnen. We wisten natuurlijk dat hij heel goed is omdat we zijn trainingswaarden kennen, maar ook omdat hij in Coppi e Bartali had gewonnen. Wat hij vooral zaterdag heeft laten zien, dat was gewoon gigantisch goed. Daar zijn we ook heel blij mee.”

Niermann vond het met name mooi dat Jumbo-Visma UAE Emirates in een controlerende rol had gedrukt. “Achteraf is het makkelijk zeggen dat we vorig jaar in de Tour eerder hadden moeten aanvallen. Wij waren er redelijk van overtuigd dat Primož met een minuut voorsprong in de tijdrit de Tour zou winnen en daarom wilden we controleren. Nu gaan we misschien anders tekeer. Dat zou ook kunnen door andere situaties te creëren, zoals we dat deze week hebben gedaan.”

Voorbode voor de Tour

“Of dit een voorbode was voor de Tour? Ik denk dat het hele jaar een voorbode is voor de Tour. Wat ik ook graag zou willen hebben, is dat wij niet elke dag berekenbaar zijn bij elke trap die wij doen. Het spel spelen en tactische keuzes maken, vind ik heel leuk. Het pakt ook niet altijd goed uit. Wij hebben een gokje genomen, maar we hebben ook gezegd: als wij uiteindelijk dit rondje niet winnen, en McNulty hem wint, dan is dat maar zo.”

“Maar Primož stond er volledig achter. Daarom hebben we het zo willen spelen. Achteraf is het een tactische meesterzet, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Het blijft echter gewoon een spelletje en af en toe moet je ook weleens een gokje nemen”, aldus Niermann.