Niermann trots op Vingegaard na duel met Pogacar: “Gigantisch goed standgehouden”

Jumbo-Visma heeft recht tot lachen na de bergrit van de Tour de France naar Peyragudes. Gele trui Jonas Vingegaard kon zijn grote concurrent Tadej Pogačar volgen en was dicht bij ritwinst, maar de Sloveen was net iets sneller op de top. “Jonas verliest vier seconden, maar hij heeft gigantisch goed standgehouden”, aldus ploegleider Grischa Niermann tegen de NOS.

“UAE Emirates heeft een sterke rit gereden”, deelt Niermann de complimenten uit aan de ploeg van Pogačar. “Dit was ook een perfecte aankomst voor Pogačar. We hoopten dat Jonas de rit nog kon winnen, maar met deze stand zijn we ook heel tevreden.”

Pogačar was niet in staat in Vingegaard te lossen. Zijn enige echte aanval was op de top van de Col de Val Louron-Azet, waarna het op Peyragudes uitdraaide op een sprint met twee. “Hij zat op het wiel geplakt en hij was super goed”, zegt Niermann over Vingegaard. “Ik ben trots op Jonas en de ploeg. We hebben erg goed gereden.”

McNulty en Kuss

Brandon McNulty was een belangrijke helper voor Pogačar. “Dat verwachtte ik niet, maar hij was het wel”, aldus de ploegleider van Jumbo-Visma. “Dat is mooi voor hun, maar Jonas kon goed volgen. Ze hebben er niet veel mee kunnen doen. Als Pogačar alleen had aangevallen en Jonas kon volgen, dan was het nog beter geweest.”

Wat McNulty wel kon, lukte Sepp Kuss niet. Hij loste op de Col de Val Louron-Azet. “Sepp werd gelost toen er nog vier man over waren. Vandaag had McNulty een heel goede dag en Sepp iets minder, denk ik. Maar hij zat nog achter de groep van Vingegaard, tot we zeiden dat hij rustig aan mocht doen. Uiteindelijk reden er ook maar drie man voorop.”

“We zijn een stap dichter bij ons doel”, voegde ploegleider Arthur van Dongen daar nog aan toe. “Jonas is in heel goede doen en vertoont geen tekenen van verzwakking. We blijven het beoordelen en bekijken van dag tot dag, we weten dat er nog veel kan gebeuren in de Tour de France.