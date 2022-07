Niermann is emotioneel na zege Vingegaard: “Plan heeft vandaag goed gewerkt”

Jonas Vingegaard liet vandaag nog maar eens zien wie de beste klimmer is in deze Tour de France. De Deense geletruidrager reed op de slotklim naar Hautacam weg van zijn grote rivaal Tadej Pogačar, na uitmuntend werk van zijn ploeggenoten. Met name Sepp Kuss en een opnieuw ijzersterke Wout van Aert speelden in de finale een cruciale rol. Dat zag ook ploegleider Grischa Niermann.

In gesprek met de NOS kijkt de Duitse oud-coureur terug op een – voor Jumbo-Visma perfect verlopen – etappe. “Het plan heeft vandaag goed gewerkt. Dit wilden we en het is gelukt. We zijn de hele dag bezig geweest met het tactische plan. Het is emotioneel”, aldus Niermann. De ploeg besloot twee renners vooruit te sturen in een omvangrijke vlucht: Tiesj Benoot en groenetruidrager Wout van Aert.

Die laatste maakte onderweg nog maar eens grote indruk, nu als klimmer, en was met een laatste krachtinspanning op de slotklim naar Hautacam verantwoordelijk voor de sportieve ‘ondergang’ van Pogačar. Vingegaard nam niet veel later over van zijn Belgische ploegmaat en soleerde vervolgens naar zijn tweede ritzege in deze Tour. Niermann: “Alle jongens hebben het vandaag geweldig gedaan.”

“We wilden Pogačar op de laatste klim verslaan. Dat was het grote doel en het is gelukt. Jonas is een groot kampioen. We hebben veel te horen gekregen dat geel en groen niet te combineren zijn, maar met Wout is dat wél mogelijk. Grote klasse, het is een geweldige coureur. We hadden het plan om Pogačar onder druk te zetten. We hadden er vertrouwen in dat Jonas het zou doen. We vieren nu nog geen feestje, dat is voor zondag.”