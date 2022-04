‘Niemand anders dan Wout van Aert wint Luik-Bastenaken-Luik’

Podcast

De nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast staat in het teken van La Doyenne, oftewel Luik-Bastenaken-Luik. Welke renner kan er zondag nog uitpakken met winst in de laatste voorjaarsklassieker van dit seizoen? Je hoort het in deze podcast!

Maxim en Youri hebben een drukke week achter de rug met Parijs-Roubaix én de Waalse Pijl. Youri laat wat interviewtjes horen die hij op de Vélodrome in Roubaix maakte en Maxim heeft een scherpe analyse van nieuwe transfergeruchten rondom Dylan van Baarle.

Daarnaast nemen de heren de hoed af voor Bas Tietema en worden de kansen van Wout Poels in Luik onder de loep genomen, al is er volgens Youri maar één iemand die zondag gaat winnen: Wout van Aert.

