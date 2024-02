zondag 25 februari 2024 om 16:05

Niels Vandeputte sprint naar zege in Sluitingsprijs Oostmalle

Niels Vandeputte heeft de Sluitingsprijs Oostmalle gewonnen. De Belg wist in de sprint Lars van der Haar en Eli Iserbyt te verslaan. Laurens Sweeck en Toon Vandebosch werden vierde en vijfde.

Toon Aerts dook als eerste het veld in en sloeg met zijn ploeggenoot Daan Soete meteen een gat op de achtervolgers. In de tweede ronde kreeg het tweetal gezelschap van Iserbyt, Sweeck en Vandeputte. In de derde ronde sloeg het noodlot echter toe voor Aerts, die hard ten val kwam tegen de hekken.

Grote kopgroep

Soete kreeg het ook lastig en moest vooraan lossen. In de vierde ronde wist hij samen met Joren Wyseure, Witse Meeussen en Vandebosch echter weer aansluiting te maken met de kopgroep. Later kwamen nog veel meer renners aangesloten, waaronder Van der Haar en Michael Vantourenhout.

Daarmee begon een grote kopgroep aan de vijfde ronde. Niemand leek echt sterk genoeg om het verschil te maken. Met nog drie ronden te gaan reden er altijd nog zeven renners op kop: Wyseure, Vandeputte, Iserbyt, Vandebosch, Vanthourenhout, Sweeck en Van der Haar.

Sprint met vijf

In de laatste rond waren nog zes renners over doordat Wyseur eerder ten val kwam bij een sprong over de balken. In de laatste ronde leken Sweeck, Van der Haar en Vandeputte even een gat te hebben geslagen, maar uiteindelijk zouden ook Iserbyt en Vandebosch nog terugkeren en kregen we een sprint met vijf man.

Vandeputte bleek hierin de snelste en bleef Van der Haar voor. Iserbyt maakte het podium compleet met daarachter Sweeck en Vandebosch.

Sluitingsprijs Oostmalle (C1)

1. Niels Vandeputte

2. Lars van der Haar

3. Eli Iserbyt

4. Laurens Sweeck

5. Toon Vandebosch