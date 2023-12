zondag 10 december 2023 om 16:16

Balende Niels Vandeputte tweede in Val di Sole: “Kwam om mee te doen voor winst”

Niels Vandeputte hoopte een gooi te doen naar winst in de Wereldbeker Val di Sole, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. De crosser van Alpecin-Deceuninck was wel de enige die de ongenaakbare Joris Nieuwenhuis even kon volgen, maar daar kan hij weinig mee. “Als ik eerlijk mag zijn, kwam ik hier om mee te doen voor winst”, zegt hij na afloop.

“Het was heel zwaar”, aldus Vandeputte. “Fysiek was het hier zwaarder dan vorig jaar en technisch ook. De omstandigheden waren heel anders, maar het was volgens mij wel een mooie wedstrijd. In de eerste ronde kon ik het tempo van Nieuwenhuis wel aan, maar in de tweede ronde maakte ik te veel fouten. Ik reed niet op het niveau dat nodig was om mee te doen voor de zege.”

Dus kwam ook Vandeputte tot de conclusie dat Nieuwenhuis te sterk was. “Ik kon in de achtervolging niet sneller rijden dan Joris. Ik bleef wat hangen, maar hij was te sterk. Dan moet ik vrede nemen met een tweede plaats”, zegt hij. “Er waren wat rondes dat ik technisch niet op niveau werd, daar werd het gat ook groter. Joris was ook dik in orde, dus het werd heel moeilijk.”

“Als ik eerlijk mag zijn, kwam ik hier om mee te doen voor winst. Die positie heb ik nooit gehad, dus nu ben ik nog een beetje teleurgesteld. Maar straks ga ik wel tevreden zijn. Ik heb het gevoel dat mijn vorm met de week beter wordt. Er komt een drukke periode aan, daarin wil ik zoveel mogelijk wedstrijden dit niveau halen en soms mee doen om het podium”, denkt Vandeputte vooruit.