Niels van Ekeren kampt met beknelde liesslagader

Een tegenvaller voor Metec-Solarwatt: nieuwkomer Niels van Ekeren kampt met een beknelde liesslagader. De Nederlander zal, als het coronavirus geen roet in het eten gooit, aan het einde van de zomer worden geopereerd. Tot die tijd doet de 21-jarige Van Ekeren ‘gewoon’ nog mee met de ploeg, maar op zijn beste versie moeten we nog even wachten.

In de afgelopen maanden kwam de blessure langzaam maar zeker aan het licht. Tijdens een trainingskamp in Griekenland merkte Van Ekeren dat zijn linkerbeen veel eerder verzuurde dan zijn rechterbeen. Dokters konden vervolgens lange tijd geen uitsluitsel geven over het kwetsuur, maar uiteindelijk kwam de beknelde liesslagader bovendrijven.

“Ik kon bijna geen kracht meer geven met mijn linkerbeen”, aldus Van Ekeren. “Dat compenseerde ik steeds met mijn rechterbeen. Omdat mijn wattagemeter maar aan een zijde wattages aangaf, had ik het ook nog niet echt door. Nu ik wel een tweezijdige wattagemeter heb, is het veel duidelijker. Laatst reed ik een koersje en zag ik bij terugkomst dat mijn linkerbeen maar 35% van de kracht leverde en mijn rechterbeen 65%. Inmiddels doet het ook wel echt veel pijn als ik diep moet gaan.”

En dus is een operatie noodzakelijk als Van Ekeren op dit niveau, of over een tijdje misschien wel hoger, wil blijven wielrennen. Een risicovrije operatie is het echter niet. “Ik vreesde eerst voor mijn carrière, maar nu ben ik wel optimistisch. Ik heb met veel mensen erover gesproken. Als de dokteren niet denken dat de operatie geen kans van slagen heeft, dan zouden het ook niet voorleggen aan mij.”

Van Ekeren is niet de eerste wielrenner die kampt met een beknelde liesslagader. Antwan Tolhoek, Sam Oomen, Laurens Ten Dam, Annemiek van Vleuten en Steven Kruijswijk gingen hem allemaal voor, en kwamen allemaal sterker terug. “Ik heb wel met een aantal van hen gebeld om advies te vragen over de operatie. Dat deed me heel erg goed. Ook zij hebben de operatie laten doen bij dokter Mart Bender, die mij ook gaat opereren als hij terugkomt uit het buitenland.”

Nog een aantal keer koersen

De komende maanden rijdt Van Ekeren nog een aantal wedstrijden met Metec-Solarwatt, omdat de operatie nog even op zich laat wachten. Met deze blessure kan dat: Tolhoek deed het ook geruime tijd. Ideaal is het echter niet. “Ik wil ook gewoon zo fit mogelijk geopereerd worden.”

Als de operatie succesvol verloopt, zien we de Nederlander in 2022 pas weer op zijn beste niveau terug in het peloton. Van Ekeren is dan laatstejaars belofte: een belangrijk jaar voor wie nog prof wil worden. Met vertrouwen ziet hij de toekomst tegemoet: “Die blessure speelde al veel langer. En toen reed ik al heel hard. Ik ben heel benieuwd hoeveel beter ik ervan ga worden en ga er alles voor doen om prof te worden.”